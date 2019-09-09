وظائف شاغرة للجنسين في شركة الغنيم

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الغنيم المحدودة من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر 5 وظائف للرجال والنساء لحملة الدبلوم بمحايل، للعمل بمسمى (كاشير) عبر (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات).

واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة الدبلوم أو ما يعادلها، كما لا يُشترط وجود خبرة سابقة؛ بينما الوصف الوظيفي: استلام الدفعات نقداً أو بواسطة بطاقة الائتمان أو بالطرق الأخرى من العملاء، وتحرير الإيصالات، وتشغيل آلات تسجيل النقود، وتسوية المبالغ النقدية الواردة مع إجمالي المبيعات.

وتعد المهام الوظيفية: تسوية النقدية الواردة مع إجمالي المبيعات في نهاية الوردية، والإبلاغ عن أية اختلافات أو تسويتها، واستلام المدفوعات نقداً أو عن طريق بطاقة الائتمان أو الطرق الأخرى، ودفع المبالغ المتبقية وتحرير الإيصالات المناسبة.

ومن بين المهام، فرز النقدية وعدها وربطها في رزم، وتجهيزها للإيداع في إحدى المؤسسات المالية، عدّ المبالغ المالية وتسجيلها في آلة تسجيل النقود في بداية وردية العمل، وضمان توفر كمية كافية من العملات الصغيرة (الفكة)، تحديث قوائم الأسعار بشكل مستمر، وحساب أسعار السلع أو الخدمات وإعداد جداول الفواتير، وتطبيق الخصومات عند اللزوم.

وأشارت الشركة، إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1441/01/10هـ، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي: هنا