شركة لين تعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة لين لخدمات الأعمال، باب التقديم إلى عدة وظائف إدارية وتقنية شاغرة؛ للعمل بالشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف ™ LinkedIn، أن الوظائف متاحة تحت المسميات والشروط التالية:

1- أخصائي مشتريات Procurement Specialist:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ” إدارة الأعمال، سلسلة التوريد، التخصصات القانونية ” أو ما يعادلها، مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال المشتريات.

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2- مطوّر دوت نت NET Developer:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي وعلومه، مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تطوير لغة دوت نت.

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كما أشارت إل أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الاثنين 2019/09/09م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، ويتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة.