شركة لين تعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة
فتحت شركة لين لخدمات الأعمال، باب التقديم إلى عدة وظائف إدارية وتقنية شاغرة؛ للعمل بالشركة في مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف ™ LinkedIn، أن الوظائف متاحة تحت المسميات والشروط التالية:
1- أخصائي مشتريات Procurement Specialist:
يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ” إدارة الأعمال، سلسلة التوريد، التخصصات القانونية ” أو ما يعادلها، مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال المشتريات.
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2- مطوّر دوت نت NET Developer:
يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي وعلومه، مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تطوير لغة دوت نت.
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كما أشارت إل أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الاثنين 2019/09/09م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، ويتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة.
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