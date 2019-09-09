منتخب إيطاليا يعود من جديد مع مانشيني

طلال الغامدي(صدى):

أعاد روبرتو مانشيني، الأمل والحماس لمنتخب إيطاليا، الذي كان يترنح بعد الإخفاق في التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018، وبانتصارها أمس الأحد، 2-1 على مستضيفتها فنلندا القوية، حافظت إيطاليا على سجلها المثالي في تصفيات بطولة أوروبا 2020 بعد ست مباريات ومددت عدد انتصاراتها المتتالية إلى سبع مواجهات.

ونجح مانشيني في نقل المباراة إلى ملعب المنافس كما اعتاد الفريق تحت قيادته، وصنع ما يكفي من فرص كانت ستجعل النتيجة مريحة أكثر؛ فيما صرح مهاجم ومدرب إيطاليا السابق روبرتو دونادوني: ” دب الحماس في المنتخب الوطني، أحب مشاهدة الأولاد الآن وهم يلعبون بهذا الحماس والتصميم والروح الجماعية ” .

وأضاف: ” هناك الكثير من اللاعبين الذين يتطور مستواهم جيداً، وتتحسن أيضاً طريقة تفكيرهم، وهو ما يعطي الانطباع بأنهم لا يهابون المنافسين حتى في المواجهات خارج الأرض ” .