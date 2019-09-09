4 وظائف شاغرة في شركة عناية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية ” عناية ” ، باب التقديم إلى 4 وظائف شاغرة للرجال؛ للعمل في الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة من خلال البوابة الوطنية للعمل ” طاقات “، ومن خلال برنامج ” تمهير “، و” برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات “، وفق المسميات والشروط التالية:

1- أخصائي موارد بشرية ” وظيفة واحدة – برنامج تمهير “:

يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص ” الموارد البشرية “، وألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

وأن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، وألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا، مع إجادة اللغة الإنجليزية ” مستوى متوسط “.

ويتمثل التدريب في تنفيذ أنشطة الموارد البشرية داخل المنشأة أو وحدة العمل، وتقديم الخدمات المطلوبة، بما في ذلك خدمات التوظيف والتدريب وإدارة الأداء، مع مكافأة شهرية مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية 3,000 ريال.

2- مُحاسب ” وظيفتان – برنامج تمهير ” :

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص ” المحاسبة “، وألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

وأن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، وألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

ويتمثل التدريب في تخطيط أنشطة المحاسبة وتنفيذها، والحفاظ على السجلات المالية ومراجعتها، بما في ذلك معالجة الحسابات المدينة والحسابات الدائنة وكشوف الرواتب، والمساعدة في إعداد البيانات المالية، مع الحصول على شهادة زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ومكافأة شهرية مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية 3,000 ريال.

2- مُحاسب ” وظيفة واحدة – برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات “:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في اتخصص ” المحاسبة “، مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال المحاسبة.

ويشترط إجادة التحليلات المالية وضرائب الزكاة، وإعداد التقارير المالية، وإجادة اللغة الإنجليزية ” مستوى مُتقدم “، فيما تتمثل المميزات في راتب أساسي 7,000 ريال + بدل سكن + بدل نقل + مكافأة سنوية.

كما أشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الإثنين بتاريخ 1441/01/10هـ، من خلال البوابة الوطنية للعمل طاقات عبر الرابط التالي هنا