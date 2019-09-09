دايموند السعودية ومدينة سلطان الطبية ينظمان مبادرة ” من دَمك ” بالرياض

بدر الحارثي(صدى):

بحضور لفيف من الشخصيات الإعلامية والفنية ونجوم السوشل ميديا تنظم مجموعة دايموند السعودية بالتعاون مع مدينة الأمير سلطان الطبية بالرياض يوم الثلاثاء القادم مبادرة تطوعية تحت عنوان ” من دَمك ” للتبرع بالدم وذلك في متحف الحمدان التراثي بشرق الرياض من الساعة 6-11 مساءً.

وأكد المؤسس والمشرف العام لـ مجموعة دايموند السعودية الأستاذ تركي الجهني : أن هذه المبادرة اجتماعية وصحية ووطنية وإنسانية لإيصال أكبر عدد من المتبرعين بالدم وبث روح العمل التطوعي بين أفراد المجتمع مبيناً: أن التبرع بالدم يمنح المتبرع فرحة نيل الأجر والشعور بالرضّا عن طريق إنقاذ حياة شخص ما.

وبين الجهني: إن هذه المجموعة تهدف إلى ترويض النفس البشرية على حب الآخرين والعمل بروح الفريق الواحد.

ووجه الجهني في ختام حديثة – الشكر والتقدير للجهات الحكومية والأهلية وجميع الإعلاميين والفنانين ومشاهير السوشل ميديا على تفاعلهم وحرصهم على المشاركة في هذه المبادرة منوهاً: على وجود فعاليات مصاحبة ومشاركة بعض النجوم والفرق الاستعراضية وتكريم بعض الجهات المشاركة بعد صلاة العشاء مباشرة.