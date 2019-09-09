وظيفة إدارية شاغرة في شركة لجام للرياضة بالرياض 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن توافر وظيفة إدارية شاغرة للعمل بالشركة بالرياض، بمسمى (مدير علاقات المستثمرين).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة، الاتصالات، الاقتصاد) أو تخصص ذات صلة، و خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال المحاسبة أو المالية، وخبرة عمل لا تقل عن سنتين في منصب بمجال علاقات المستثمرين، أو العلاقات العامة، أو الاستثمار المالي أو الأمور القانونية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

وأوضحت أن التقديم متاح بدأ اليوم الإثنين 2019/09/09م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: هنا