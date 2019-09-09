ناقد رياضي: الوحدة صاحب الدوري الاستثنائي وليس النصر

نواف السالم(صدى):

قال الكاتب والناقد الرياضي عاطف الأحمدي، أن نادي الوحدة هو صاحب أول دوري استثنائي وليس فريق النصر الذي توج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في نسخته الأغلى عبر التاريخ، الموسم الماضي.

وأوضح عاطف الأحمدي: ” قياسًا بتلقيب جماهير العالمي ناديها بأنه صاحب الدوري الاستثنائي نسبة إلى فخامة أسم مولاي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فإن الوحدة يصبح الاستثنائي الأول “.

وأكد أن أول دوري تحت أسم فخامة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان في الموسم قبل الماضي، بدوري الدرجة الأولى، وفاز نادي الوحدة بالمسابقة وحمل اللقب الاستثنائي.