حساب المواطن يوضح المعنى المقصود بكلمة ” الصرف تحت الإجراء “

علي القحطاني(صدى):

كشف برنامج” حساب المواطن ” عن المعنى المقصود بكلمة ” الصرف تحت الإجراء ” ، والتي تظهر في حسابات بعض المستفيدين.

وعن ذلك، قال ” حساب المواطن ” : ” توضيحًا لهذه الكلمات أن الصرف تحت الاجراء تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء، وسيتم إيداع الدفعة الثانية والعشرين يوم الثلاثاء بتاريخ 10 سبتمبر ” .

ووفقًا للجدولة الزمنية المسبقة، فإنه يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

حيث يتم تقديم الموعد يومًا واحدًا أو تأخيره يومًا واحدًا، وذلك إذا تصادف اليوم العاشر مع إجازة رسمية.