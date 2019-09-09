تشكيل لجنة فرعية لحصر شواغر الوظائف الإدارية بوزارة التعليم

عادل الحربي(صدى):

وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتشكيل لجنة فرعية لحصر شواغر الوظائف الإدارية بالوزارة ، برئاسة مساعد الوزير ، وتضم اللجنة في عضويتها عددا من وكلاء الوزارة ومديري الإدارات .

وأكدت الوزارة أن اللجنة وتتولى دراسة احتياجات قطاعات الوزارة وإدارات التعليم في المناطق من الوظائف الإدارية من حيث الأعداد وطبيعة الوظائف.

كما تتولى اللجنة دراسة الوضع الراهن لشاغلي الوظائف الإدارية في الوزارة وإدارات التعليم، وتحديد العجز والفائض من الموظفين كمّاً ونوعاً، وإعداد خطة لتوزيعهم في ضوء الاحتياج.وأمهل الوزير اللجنة 3 أشهر من تاريخ القرار الصادر الأسبوع الماضي، حتى تنجز مهامها.