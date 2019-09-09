توفر 190 وظيفة شاغرة للجنسين بشركة ” الخليج ” للتدريب والتعليم

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” الخليج للتدريب والتعليم ” عن توفر 190 وظيفة شاغرة للرجال والنساء لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، وفقًا للمسيمات والشروط التالية:

* الوظائف

1- مُمثل خدمة العملاء ‎(للجنسين – العدد 50 وظيفة)

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– الراتب (4,750) ريال.

– الوصف الوظيفي (توفير معلومات حول المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، وحل المشكلات أو تصعيدها إلى المستويات الأعلى، واقتراح تدابير تصحيحية لاستباق استعلامات العملاء ومنع حدوث الشكاوى).

2- مُمثل خدمة العملاء ‎(للجنسين – العدد 100 وظيفة)

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– الراتب (4,400) ريال.

– الوصف الوظيفي (توفير معلومات حول المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، وحل المشكلات أو تصعيدها إلى المستويات الأعلى، واقتراح تدابير تصحيحية لاستباق استعلامات العملاء ومنع حدوث الشكاوى).

3- مشرف مكتب ‎(للجنسين – العدد 40 وظيفة)

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة الدبلوم أو ما يعادلها (لا يُشترط تخصص مُحدد).

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– الراتب (5,550) ريال.

– الوصف الوظيفي (قائد فريق خدمة العملاء حيث يقوم بالإشراف على أنشطة مهام الدعم المكتبي والإداري وتنسيقها ويضع تقارير الاداء للعاملين).

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1441/01/10هـ، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:

1- مُمثل خدمة العملاء ‎(للجنسين – العدد 50 وظيفة): هنا

2- مُمثل خدمة العملاء ‎(للجنسين – العدد 100 وظيفة): هنا

3- مشرف مكتب ‎(للجنسين – العدد 40 وظيفة): هنا