بالفيديو.. الزعاق يجذب الأنظار في مقطع فيديو  عن موسم الصفيري 

عادل الحربي(صدى):

قال الدكتور خالد صالح الزعاق، ‏عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن هذه الأيام تعتبر آخر موجات الحر لهذا الصيف، مبينا أن ذلك يتزامن مع موسم الصفيري (تصغير صفري)، وهو الموسم السابق للصفري وهو موسم النزول التدريجي للحرارة والرطوبة.

ولفت الزعاق إلى أن الصفرية، هو الإناء الكبير الذي كانوا يحملونه فوق رؤوسهم لتخزين الماء خلال الصيف، ومع موسم الصفيري يتركونه لعدم حاجتهم للماء مع انخفاض درجات الحرارة، مردفا: “ سمي الصفري بهذا لاصفرار الأجساد من كثرة الأمراض بسبب تقلبات الأجواء ”.

وأوضح أن ذلك يتزامن أيضاً مع دخول النجم الثاني من سهيل ويسمى عند العامة بموسم (الصفيري) تصغير لموسم الصفري وهو بداية انتشار الأمراض الخريفية.