الخدمة المدنية: الأحد 22 سبتمبر عطلة رسمية لوقوعه بين عطلتين

نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة الخدمة المدنية مجددًا أن يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر الجاري، سيكون عطلة رسمية لوقوعه بين عطلتين.

وعن ذلك ، قالت ” الخدمة المدنية ” : ” سيكون يوم الأحد ٢٢ سبتمبر عطلة رسمية لوقوعه بين العطلة الأسبوعية، وعطلة اليوم الوطني يوم الاثنين 23 سبتمبر ” .

وتابعت: ” وبذلك تكون العودة للعمل يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ” .