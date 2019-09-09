الخدمة المدنية: الأحد 22 سبتمبر عطلة رسمية لوقوعه بين عطلتين
أكدت وزارة الخدمة المدنية مجددًا أن يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر الجاري، سيكون عطلة رسمية لوقوعه بين عطلتين.
وعن ذلك ، قالت ” الخدمة المدنية ” : ” سيكون يوم الأحد ٢٢ سبتمبر عطلة رسمية لوقوعه بين العطلة الأسبوعية، وعطلة اليوم الوطني يوم الاثنين 23 سبتمبر ” .
وتابعت: ” وبذلك تكون العودة للعمل يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82132 ] نشر منذ 14 ساعة
خير ان شاء الله ,,
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4543 ] نشر منذ 14 ساعة
Good
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 449 ] نشر منذ 14 ساعة
يعني التاريخ الهجري مهجور ماله اعتبار ؟!
متى عرفنا سبتمبر ، وشبتنبر، وغصطس وطسطس، ونيسان ودليقان !!
ايش رايكم تقلبون اللغه العربيه تبع التاريخ الميلاد!! ترى ماعاد بقي شيء
ماتغير ، النفوس تغيرت ، والمبادي اكثرها تغير ، والتقاليد تغيرت
الا الهبال والخبال ، والكذب والاحتيال ، والهياط والنفاق ماتغير ،
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7277 ] نشر منذ 14 ساعة
ممتاز..
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 599 ] نشر منذ 11 ساعة
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
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لا حول ولا قوة إلا بالله
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