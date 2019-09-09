مدير فنون وثقافة جدة يكرم الفريق الإعلامي لمجموعة شعراء العرب
بحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة الأستاذ محمد آل صبيح والفنان التشكيلي الدكتور عبدالعزيز الدقيل المساعد ووكيل كلية التصاميم والفنون التطبيقيه بجامعة الطايف والدكتور محمد السريحي المستشار بجمعية الثقافة والفنون بجدة والاستاذ محمد الرايقي مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية الثقافة والفنون بجدة والشاعر سعد سعود الحافي مشرف ديوان العرب وبحضور مؤسس ومدير مجموعة شعراء العرب الشاعر عبدالله الحرش
تم
تكريم الفريق الإعلامي لشعراء العرب المشارك في فعاليات موسم الطائف وهم
مساعد مدير صحيفة شعراء العرب فايز البلاهدي
الإعلامي محمد الشايع
والإعلامي خالد الحارثي
والإعلامي رامي الحسيكي
والإعلامي ثامر المسيلي
والإعلامي محمد الشواحطي
والإعلامي فيصل الحارثي
والإعلامي عبدالرحمن محمد
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