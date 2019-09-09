توضيح من وزير الطاقة بشأن أسعار النفط 

علي القحطاني(صدى):

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن المملكة لا تتكهن بشأن أسعار النفط، موضحا أنه يأمل في أن يكون النصف الثاني أفضل من حيث إنتاج النفط مقارنة مع النصف الأول.

ولفت بن سلمان إلى أن ركائز السياسة لن تتغير وأن اتفاق أوبك+ سيستمر في ظل إرادة الجميع، موضحا أنها تريد الاستفادة من التكنولوجيا النووية في الأغراض السلمية.

وأكد على أهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، ودعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات، مشيرا إلي التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول.