لـ مرضى السكري.. نصائح يجب اتباعها عند الإصابة بنزلات البرد

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يصاب مرضى ” السكري ” بالكثير من الأمراض بسبب ضعف الجهاز المناعي؛ ولعل أبرزها نزلات الإنفلونزا التي تتسبب في ارتفاع نسبة السكر بالدم بشكل كبير، لذا سنستعرض أبرز النصائح التي على مرضى السكري اتباعها عند الإصابة بنزلات البرد.

* ينصح الأطباء بتناول كميات وفيرة من السوائل الخالية من السكر عند الإصابة بنزلات البرد؛ لأن مع استمرار الإسهال والقيء وكثرة التبول بسبب ارتفاع نسبة السكر بالدم.

– قياس السكر في الدم

حيث يعد فحص السكر بالدم من الأمور الهامة التي يجب ألا يغفلها مريض السكري عند الإصابة بالإنفلونزا، وفي حالة كان النتيجة أكثر من 300 فيجب التوجه إلى الطبيب المختص لفحص نسبة الكيتونات بالبول.

– في حالة الإصابة بالإنفلونزا يجب على مريض السكري ألا يتخطى أو يتناول جرعات مضاعفة من الأنسولين، مع الحرص على التوجه إلى الطبيب المعالج؛ لتحديد الجرعات التي يحتاج إليها لخفض نسبة السكر بالدم إلى مستواه الطبيعي.

– يفضل تقسيم الوجبات الثلاثة إلى وجبات صغيرة على مدار اليوم، لتهيئة المعدة لاستقبال الطعام، بحيث يتم تناولها كل 3 أو 4 ساعات.