وظيفة شاغرة في مجال إدارة المشاريع بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الشركة السعودية للاستثمار الجريء، باب التقديم إلى وظيفة شاغرة بمجال إدارة المشاريع؛ للعمل بالشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف ™ LinkedIn، أن الوظيفة متاحة تحت مسمى ” مُحلل مكتب إدارة المشاريع PMO Analyst.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس فما فوق في التخصصات الإدارية والهندسية، مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إدارة البرامج أو المشاريع، وخبرة عمل سابقة كمدير مشروع أو مدير برنامج في شركة قطاع خاص أو مؤسسة حكومية.

كما أشارت الشركة إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الإثنين 2019/09/09م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، ولمعرفة باقي الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي هنا

يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة