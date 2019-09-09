كلوب لكوتينيو: أنت مذهل.. وبايرن ميوميخ مناسب لك

طلال الغامدي(صدى):

قال المدرب الألماني يورغن كلوب إن اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو سيكون متألقا في صفوف بايرن ميونيخ كما أكد أنه لم يكن يرغب في رحيل اللاعب عن صفوف ليفربول.

ومن المقرر أن بايرن ميونيخ سيتعاقد مع كوتينيو لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 8.5 مليون يورو مع خيار الشراء في الصيف المقبل مقابل 120 مليون يورو.

وذكر كلوب: ” كوتينيو لاعب مذهل، نحن حقاً لم نرغب برحيله، ولكن برشلونة أجبرنا بسبب العرض الكبير الذي قدمه ” ، لافتا: لاعب عالمي، حقاً صفقة رائعة لبايرن ميونخ والبوندسليجا، اعتقدت أنه خيار ملائم له منذ أن عرفت بانتقاله لهم.

وتابع: قد يبدو غريباً، ولكننا لم نملك المال الكافي من أجل التعاقد معه، ولكننا انفقنا كل المال الذي حصلنا عليه جراء بيعه، مضيفا: لقد أخبرته شخصياً، أن بايرن ميونخ ملائماً له.