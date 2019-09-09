وظيفة نسائية شاغرة في شركة باب رزق جميل

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة باب رزق جميل للتوظيف توفر وظائف نسائية لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل بمحافظة جدة، بمسمى (طاقم خدمة في مجال المطاعم)، مشترطة شهادة الثانوية العامة فما فوق، والعمر من 20 إلى 30 سنة.

وأوضحت الشركة، أنه يبدأ الراتب 4,500 ريال، كما توفر بدل مواصلات، بدل سكن، علاوات، تأمين طبي، تأمين اجتماعي، حوافز شهرية، فترة واحدة؛ مؤكدة أن جميع وظائف باب رزق جميل خاصة بالسعوديين وأبناء السعوديات وزوجات المواطنين.

وأشارت إلى أن التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 2019/09/10م (الساعة 10:00 صباحاً)، بالحضور إلى مقر شركة باب رزق جميل (مركز عبداللطيف جميل للتعليم المُستمر).