قادة مدارس جازان يلاحقون مروجي الشائعات بعد أنباء الأمطار

تركي السالم(صدى):

أصدرت الإدارة العامة لتعليم جازان، اليوم الاثنين، قرارًا بمنح قادة المدارس صلاحيات تعليق الدراسة بسبب الأمطار التي تشهدها المنطقة حاليًا؛ حيث تم تداول أخبار كاذبة بشأن تعليق الدراسة بالمنطقة.

وفي السياق نفسه، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم جازان يحيى عطيف، أن الإدارة العامة تتابع مع الجهات المعنية الحالة المطرية التي تشهدها منطقة جازان، عبر إدارة الأمن والسلامة؛ تمهيدًا لاتخاذ ما تراه في حينه من إجراءات؛ وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وقال ” عطيف ” أن الصلاحيات ممنوحة لجميع قائدي وقائدات المدارس بالتنسيق مع مكاتب التعليم؛ لاتخاذ كل الإجراءات الفورية الكفيلة بمشيئة الله بسلامة الطلاب والطالبات في مثل هذه الحالات؛ وذلك عبر تعليق الدراسة لبعض المدارس التي تتأثر بالأمطار، أو يصعب الوصول إليها

وأشار إلى أن تعليمات الوزارة نصت أيضًا على التأكيد على أولياء الأمور أن من مسؤولياتهم اتخاذ القرار المناسب لمنع أبنائهم الذين يعانون من صعوبات صحية من الحضور في حالة عدم تعليق الدراسة نتيجة للاضطرابات المناخية.