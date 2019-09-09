شلل يصيب الخطوط البريطانية عقب إضراب طياريها عن العمل

لندن(صدى):

تزامناً مع اليوم الأول من اضراب عام لطياريها ، أضطرت شركة الطيران البريطانية “بريتش إيرويز”، اليوم، إلغاء كل رحلاتها في المملكة المتحدة .

ويشل هذا الإضراب الحركةَ في الخطوط البريطانية تمامًا، ويؤثر بالتالي على عشرات الآلاف من المسافرين؛ علمًا بأن الشركة تسير حوالى 850 رحلة يوميًّا في المملكة المتحدة.

وتُسيّر الخطوط البريطانية رحلة يوميًّا من الرياض وجدة، وأبلغت الشركة عملاءها والشركات المرتبطة بها، بأنهم قد لا يتمكنون من السفر الاثنين وربما الثلاثاء؛ بسبب حجم الإضراب، وعدم معرفة موعد إنهائه بالتحديد.

من جهتها، أعلنت نقابة الطيارين مواعيد الإضراب في شهر سبتمبر 2019، وضمنت الخطوط البريطانية للمسافرين إعادة ثمن البطاقات أو تأمين حجوازات في رحلات لاحقة، وستكون مواعيد إلغاء رحلات البريطانية إلى المملكة المتحدة وغيرها من السعودية كالتالي: ( الاثنين 9 سبتمبر 2019 – الثلاثاء 10سبتمبر 2019 – الثلاثاء 27 سبتمبر 2019 ) .

وقررت النقابة القيام بهذا الإضراب بعد فشل المفاوضات حول زيادة الأجور ، وقالت إن الطيارين قدّموا “تضحيات” في السنوات الأخيرة، ويجب أن يستفيدوا من النتائج الجيدة لأداء الشركة.