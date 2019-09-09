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فيديتش يكشف تفاصيل فترته مع مانشستر يونايتد

فيديتش يكشف تفاصيل فترته مع مانشستر يونايتد
نواف السالم(صدى):

كشف المدافع الصربي مانشستر يونايتد السابق نيمانيا فيديتش عن تفاصيل فترته مع الشياطين الحمر، وأصعب المهاجمين الذي واجههم خلال مسيرته.

وعن ذلك، أوضح ” فيديتش ” أن مواجهة لاعبين من عينة ” أوليفر بيرهوف، فيليبو إنزاجي، راؤول وليونيل ميسي ” ، أثرًا كبيرًا في تطوره كمدافع.

وفيما يتعلق بأصعب المهاجمين الذي واجههم، قال: ” عندما وصلت، كنت انطباعي الأول عن مواجهة بيتر كراوتش مرعبًا خاصة مع طوله الفارع ” .

كما تحدث أيضًا عن مواجهة مهاجم تشيلسي ديديه دروجبا: وأضاف: ” كان لاعبًة ذكيًا للغاية، يستطيع الدخول في عقول المدافعين، لعبت ضده وكان كل منا في أوج عطائه ” .

وتطرق الحديث أيضآ عن مهاجم ليفربول السابق وبرشلونة الحالي لويس سواريز: ” لا أظن أنه يعرف ماذا يفعل لكنه ينجح في النهاية، لكنه جائع للتسجيل ويجري كثيراً ولديه انفجارية عالية ” .

وفيما يتعلق بمميزات مهاجم الغريم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو، قال: ” يعلم جيدا من أين ستأتي الكرة، هو قصير وهذا يساعهده عن تغيير اتجهاته بسرعة وخداع المدافعين الإنجليز طوال القامة ” .


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