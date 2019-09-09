رسميا.. انطلاق سيارة بوجاتي شيرون سوبر سبورت الأقوى بالعالم

أميرة خالد(صدى):

شهد حفل العشاء الذي أقيم في جراند تور والذي نُظم للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 110 لبوجاتي، أمس الأحد، الإعلان عن قدوم شيرون سوبر سبورت 300+، حيث وصلت إلى سرعة 490.484 كم/س.

وتم التخطيط لإنتاج مجموعة صغيرة من النسخ منه، ولكن على عكس النموذج الأولي، فسيتم تحديد سرعة النسخ الإنتاجية عند 440 كم/س فقط، على أن يبدأ الإنتاج في عام 2021.

وستتوفر بسعر 3.89 مليون دولار (14.6 مليون ريال) قبل الضرائب، وعلى الرغم من ارتفاع السعر، إلا أن واحدة من 30 نسخة سيتم إنتاجها تم بيعها على الفور الليلة الماضية، حيث وقع الشخص الثري على الأوراق مباشرة، لذلك أصبحت هناك 29 سيارة فقط يمكن شراءها.

وسيطلق عليها رسمياً اسم بوجاتي شيرون سوبر سبورت 300+، وستستمد قوتها من محرك W16 رباعي التوربو سعة 8 لتر بقوة 1578 حصان، ولإلغاء تحديد السرعة الإلكتروني على شيرون، ستحصل نسخة سوبر سبورت على هيكل معاد تشكيله مع تحسينات للديناميكا الهوائية.

ومن جانبه، أوضح رئيس شركة بوجاتي ستيفان وينكلمان، أنها ستحصل على جنوط من الماغنيسيوم وألواح الجسم المصنوعة من ألياف الكربون، وفي حين أن النموذج الأولي الشهير يحتوي على مقعد واحد فقط مع قفص حوله، إلا أن سوبر سبورت 300+ ستحصل على مقعد للراكب.