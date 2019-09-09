مدني الباحة يصدر دليلا إرشاديا عن سلامة الطلاب عند ارتياد الحافلات المدرسية

الباحة(صدى):

أصدر الدفاع المدني بمنطقة الباحة دليلاً ارشادياً حول سلامة الطلاب والطالبات عند ارتياد الحافلات المدرسية، متضمناً المهام والأدوار لكلاً من أولياء الأمور ومسؤلي السلامة في الإدارة المدرسية وسائقي الحافلات.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بأن المدارس بأختلاف مراحلها من الأماكن العامه التي تحظى بأهتمام ورعاية الدفاع المدني، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام يؤكد الحرص على تطبيق شروط السلامة الوقائية بكل مدرسة من خلال وضع خطط توعوية شاملة لنشر الوعي الوقائي بين الطلاب والطالبات وتدريبهم على السلوك الوقائي بشكل يمتد إلى حياتهم العامة.

وأضاف أن أهمية التعاون بين الدفاع المدني وإدارة المدرسة وهيئة التدريس والطلبة وسائقي الحافلات لتوفير سبل الأمن والسلامة بالمدرسة اهتماماً للحفاظ على الأرواح والممتلكات.