بالفيديو.. انفجار بمخزن أسلحة ومعمل لصناعة المتفجرات تابع للحوثيين بـ ” الحديدة “

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر محلية في مدينة الحديدة غرب اليمن اليوم الاثنين، عن حدوث انفجار كبير في مخزن أسلحة ومعمل لصناعة المتفجرات.

وأفادت المصادر أن المخزن تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران؛ مما تسبب في سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار كبيرة بمنازل المواطنين.

وذكر شهود عيان أن المخزن يقع وسط حي الزعفران السكني بشارع جيزان شمال مدينة الحديدة، وفقًا لما جاء بـ ” العربية ” .

وعن الانفجار، فقد تسبب باشتعال النيران وحدوث سلسلة انفجارات، تطايرت خلالها القذائف من المخزن إلى أنحاء متفرقة في الحي السكني المجاور.

وأسفر الانفجار عن حدوث إصابات عدة في أوساط المدنيين وخسائر مادية كبيرة بالمنازل المجاورة.

واستمرت سلسلة الانفجارات لأكثر من ساعة في المخزن الذي كان عبارة عن مستودع لمصنع بلاستيك، وذلك قبل أن تحوله ميليشيات الحوثي إلى مخزن للأسلحة ومعمل لصناعة المتفجرات.