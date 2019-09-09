صراع بين كبرى الأندية للتعاقد مع فلورنتينو لويس 

ماجد محمد(صدى):

أحدث لاعب بنفيكا البرتغالي بنفيكا البرتغالي فلورنتينو لويس صراعا كبيرا بين الأندية الكبرى في أبواب سوق الانتقالات المقبلة.

وبحسب المعلومات الواردة فإن اللاعب البالغ 20 عاماً لن يرحل عن بنفيكا بمبلغ يقل عن 100 مليون يورو، بعدما لفت الأنظار في الفترة الأخيرة وتم ترشيحه لخلافة جواو فيلكس كجوهرة الدوري البرتغالي الجديدة.

يذكر أن جواو فيليكس رحل عن بنفيكا هذا الصيف إلى أتلتيكو مدريد مقابل مبلغ قياسي للنادي الإسباني بلغ 126 مليون يورو.

ومن المتوقع أن لويس سيكون هدفاً لقطبي مانشستر، بعدما حاول السيتي ضمه في الصيف الماضي مقابل 55 مليون جنيه إسترليني لكن دون طائل.