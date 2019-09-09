أسباب تدفعك للعزوف عن آيفون 11

وكالات(صدى):

كشفت مصادر صحفية أن عشاق ” آيفون ” قد يتعرضون بصدمة، وينتظرون حتى العام المقبل لشراء جهازهم المفضل ، يأتي ذلك قبل يومين فقط على موعد إطلاق هواتف “أبل” الجديدة .

وقالت المصادر ، إن الشركة تعتزم إجراء 3 تغييرات جذرية لسلسلة هواتف 2020 التي قد تحمل اسم “آيفون 12″، وهو ما قد يدفع المستخدمين لتغيير هواتفهم وقتها، وتجنب اقتناء هواتف “آيفون 11”.

والتغيير الكبير الأول في عام 2020 سيكون في شكل الهاتف، حيث قالت مصادر داخلية في الشركة إن آيفون سيشهد “تصميما متكاملا جديدا”.

أما التغيير الثاني فسيكمن في خاصية الجيل الخامس، التي ستشملها جميع هواتف آيفون عام 2020 ، فيما سيكون التغيير الثالث في كاميرا الهاتف، التي ستشمل 3 عدسات للتصوير، وميزات ستحاول أبل فيها تصدر سباق كاميرات الهواتف.

ومع التغييرات الكبيرة القادمة في 2020، يقول الموقع إن شراء هواتف “آيفون 11” سيكون بمثابة شراء النسخة الأخيرة من آيفون الحالي، تماما مثل “آيفون 8” الذي فشل تجاريا بسبب تشابهه مع النسخة التي سبقته.