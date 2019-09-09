تعرف على علامات نقص البروتين في الجسم 

برلين(صدى):

استدلت الجمعية الألمانية، على نقص البروتين بالجسم من خلال بعض العلامات مثل تراجع الكتلة العضلية، وتساقط الشعر، وتورم الذراعين والساقين، والشعور الدائم بالجوع، وكثرة الإصابة بالأمراض.

ولفتت الجمعية إلي أنَّ البروتين يتمتع بأهمية كبيرة للصحة؛ حيث إنَّه يمثل أحد المصادر المهمة للطاقة، ويمدّ الجسم بأحماض أمينية حيوية ويساعد على تجدُّد الخلايا والأنسجة.

وأبانت أنَّ المرء يحتاج إلى البروتين يوميًا بكمية تتراوح بين 0.8 و2 جرام لكل كيلوجرام من الوزن، وبناءً على ذلك يحتاج شخص يبلغ وزنه 60 كجم إلى 120 جرامًا من البروتين يوميًا.

ومن المصادر الغذائية للبروتين تنقسم لحيوانية مثل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان، ونباتية مثل البقوليات كالعدس.