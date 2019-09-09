” التعليم ” تكشف عن فوائد إسناد تدريس صفوف الطفولة المبكرة للمعلمات

علي القحطاني(صدى):

نشرت وزارة التربية والتعليم مقطع فيديو يتناول تقريرا عن أول يوم في مدارس الطفولة المبكرة، معددة فوائد إسناد تدريس صفوف الطفولة المبكرة للمعلمات.

وأوضح الفيديو أن ذلك الإسناد يساهم في الاستقرار النفسي والتحصيل المعرفي للأطفال في سنوات تعليمهم الأولى.

ومن جهتها، أشارت اعتماد عبدالغني حسين، مشرفة عامة، إلي أن المعلمة هي العماد الأول في العملية التعليمة، مؤكدة خضوع المعلمات لدورات تشمل نواحي تربوية وسلوكية للطفل حتى تستطيع الإلمام بكل جوانب الطالبات واحتياجاتهن.

وقالت هناء جيلاوي، مديرة مدرسة، إن المعلمات أعد لهن دورات من فئات مختصة لتنميتهم المهنية، ما يدفعهن لاحتواء الطفل الذي تكون المدرسة بيئة جديدة له، فضلا عن توفير الوسائل الحديثة لتعليمه، داخل منظومة متكاملة تم فيها تجهيز الفصول وكل سبل التعليم المناسبة.

وأردفت إيناس خشيم، مديرة مدرسة، أن للمعلمات قدرة على معرفة احتياجات الأطفال وتخوفاتهم والقدرة على لنزول إلى مستواهم ومناقشاتهم في طلباتهم، معاه،