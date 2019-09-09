حلويات الجيلاتين خطر داهم يهدد الأطفال بالسرطان

أميرة خالد(صدى):

تحتوي حلويات الجيلاتين التي يفضلها الأطفال على نسبة عالية من السكريات، فضلًا عن المواد الحافظة والألوان الصناعية، كما تفتقد للعناصر الغذائية التي يحتاجها الأطفال، الأمر الذي يجعلها من الأطعمة التي تشكل خطرًا جسيمًا على صحتهم.

وتزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، وأبرزها: الإسهال، الغثيان، الصداع، فرط الحركة، الحساسية، الربو، تليف الكلى، السرطان، ضعف الذاكرة، وقد يصل الأمر إلى حد تلف الدماغ، كما تزيد من خطر إصابة الأطفال بمرض السكري، لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات.

وتعمل حلويات الجيلاتين على زيادة خطر الإصابة بتسوس الأسنان، لأن بكتيريا الفم تتغذى على السكريات المتوفرة بها، كما تحتوي على مستويات عالية من السعرات الحرارية والسكريات، ما يؤدي إلى زيادة الوزن والإصابة بالسمنة المفرطة عند الإفراط في تناولها؛ فضلًا عن هشاشة العظام.