مستشفى الملك فيصل التخصصي يوفر وظائف شاغرة بالرياض وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) ، عن توفر وظائف تقنية وصحية وفنية، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض ومحافظة جدة .

وقالت المستشفى أن الوظائف المطلوبة هي :

* الرياض:

1- فني أجهزه ثاني لأجهزة الكهروميكانيكية (Appliance Technician II).

2- محلل التحليلات (Analytics Analyst).

3- كهربائي ثاني (Electrician II).

4- مساعد صيانة (Maintenance Aide).

5- فني غاز طبي (Medical Gas Technician).

6- مساعد سباك (Plumber Assistant).

7- سباك ثاني (Plumber II).

8- كبير محللي مركز البيانات (Senior Data Center Analyst).

9- مشرف مناوب عمليات المحطة (Shift Supervisor Plant Operations).

* جدة:

1- رئيس تمريض (Head Nurse).

2- استشاري مساعد جراحة الأورام (Assistant Consultant Surgical Oncology).

3- استشاري أشعة (Consultant Radiology).

4- فني تصوير اشعاعي (Radiographer Cardiac Catheterization Laboratory).

5- ممرض أول (Staff Nurse I).

خطوات التقديم:

1- بعد الدخول على رابط التقديم في خانة (Date Posted) قم باختيار (Last Year).

2- اكتب مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية في خانة (Keywords).

3- اضغط زر البحث (Search).

وأشارت المستشفى أن التقديم بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2019/09/09م ، لمعرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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