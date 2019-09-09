مستشفى الملك فيصل التخصصي يوفر وظائف شاغرة بالرياض وجدة
كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) ، عن توفر وظائف تقنية وصحية وفنية، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض ومحافظة جدة .
وقالت المستشفى أن الوظائف المطلوبة هي :
* الرياض:
1- فني أجهزه ثاني لأجهزة الكهروميكانيكية (Appliance Technician II).
2- محلل التحليلات (Analytics Analyst).
3- كهربائي ثاني (Electrician II).
4- مساعد صيانة (Maintenance Aide).
5- فني غاز طبي (Medical Gas Technician).
6- مساعد سباك (Plumber Assistant).
7- سباك ثاني (Plumber II).
8- كبير محللي مركز البيانات (Senior Data Center Analyst).
9- مشرف مناوب عمليات المحطة (Shift Supervisor Plant Operations).
* جدة:
1- رئيس تمريض (Head Nurse).
2- استشاري مساعد جراحة الأورام (Assistant Consultant Surgical Oncology).
3- استشاري أشعة (Consultant Radiology).
4- فني تصوير اشعاعي (Radiographer Cardiac Catheterization Laboratory).
5- ممرض أول (Staff Nurse I).
خطوات التقديم:
1- بعد الدخول على رابط التقديم في خانة (Date Posted) قم باختيار (Last Year).
2- اكتب مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية في خانة (Keywords).
3- اضغط زر البحث (Search).
وأشارت المستشفى أن التقديم بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2019/09/09م ، لمعرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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