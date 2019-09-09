التعليم : قبول الطلاب المنتهية إقاماتهم والسوريين واليمنيين وتأشيرة زيارة

عادل الحربي(صدى):

قال نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي ، إنه تم توجيه مديري التعليم في المناطق والمحافظات، أنه بناء على الإفادة عن آلية التعامل مع مَن لا يحملون هويات ثبوتية، اعتمدوا استمرار قبول ودراسة الطلاب والطالبات المنتهية إقاماتهم، و”السوريين” و”اليمنيين” القادمين بتأشيرة زيارة، إضافة إلى المقيمين ممن لديه مستند إثبات بُنُوّة من جهة حكومية ، حتى نهاية العام الدراسي الحالي ١٤٤١ فقط”.

وأضاف “العاصمي” في تصريحات إعلامية وكذا الطلاب والطالبات القادمون بتأشيرات زيارة من (السوريين واليمنيين)، بعد تمديد التأشيرة؛ شرطًا لقبولهم في العام الدراسي الحالي.

وأكد على المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية استبعاد من لم يجدد وثائقه الثبوتية في نهاية العام الدراسي الحالي.