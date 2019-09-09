اعتماد مجالس إدارات أندية الترجي والصفا

محمد السعران(صدى):

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الترجي بمحافظة القطيف، وذلك برئاسة الأستاذ/ موسى بن حسن البشراوي، وعضوية كل من:

1- الأستاذ لطفي بن سعيد السنان (نائباً للرئيس)

2- الأستاذ عباس بن صالح العباس (أميناً عاماً)

3- الأستاذ حسين بن علي القطري (أمينا للصندوق)

4- الأستاذ علوي بن عدنان آل زواد (عضواً)

5- الأستاذ عبدالمحسن بن حسن آل باقر (عضواً)

6- الأستاذ محمد بن حسن البشراوي (عضواً)

7- الأستاذ عبدالإله بن عبدالواحد آل سليس (عضواً)

كما اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة نادي الصفا بالمنطقة الشرقية لمدة 4 سنوات، وذلك برئاسة الأستاذ محمد بن عبدالله بن علي غلاب، وعضوية كل من:

1- الأستاذ عباس بن محمد الصادق (نائباً للرئيس)

2- الأستاذ أحمد بن محمد السادة (عضواً)

3- الأستاذ أسياد بن سلمان آل صالح (عضواً)

4- الأستاذ علوي بن جعفر آل داوود (عضواً)

5- الأستاذ علي بن حسين آل ناصر (عضواً)

6- الأستاذ مفيد بن حبيب آل صلاح (عضواً)

7- الأستاذ كرم بن علي الصادق (عضواً)

8- الأستاذ يحيى بن عبدالله المرهون (عضواً)