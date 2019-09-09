اعتماد مجالس إدارات أندية الترجي والصفا
اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الترجي بمحافظة القطيف، وذلك برئاسة الأستاذ/ موسى بن حسن البشراوي، وعضوية كل من:
1- الأستاذ لطفي بن سعيد السنان (نائباً للرئيس)
2- الأستاذ عباس بن صالح العباس (أميناً عاماً)
3- الأستاذ حسين بن علي القطري (أمينا للصندوق)
4- الأستاذ علوي بن عدنان آل زواد (عضواً)
5- الأستاذ عبدالمحسن بن حسن آل باقر (عضواً)
6- الأستاذ محمد بن حسن البشراوي (عضواً)
7- الأستاذ عبدالإله بن عبدالواحد آل سليس (عضواً)
كما اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة نادي الصفا بالمنطقة الشرقية لمدة 4 سنوات، وذلك برئاسة الأستاذ محمد بن عبدالله بن علي غلاب، وعضوية كل من:
1- الأستاذ عباس بن محمد الصادق (نائباً للرئيس)
2- الأستاذ أحمد بن محمد السادة (عضواً)
3- الأستاذ أسياد بن سلمان آل صالح (عضواً)
4- الأستاذ علوي بن جعفر آل داوود (عضواً)
5- الأستاذ علي بن حسين آل ناصر (عضواً)
6- الأستاذ مفيد بن حبيب آل صلاح (عضواً)
7- الأستاذ كرم بن علي الصادق (عضواً)
8- الأستاذ يحيى بن عبدالله المرهون (عضواً)
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