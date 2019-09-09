أومتيتي يوضح حقيقة انتقاله لنادي آرسنال

نواف السالم(صدى):

كشف صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة الإسباني، حقيقة ما تم تداوله عن عقد جلسة مع نادي آرسنال؛ من أجل الانتقال لصفوفه في الصيف الحالي.

ونفى ” أومتيتي ” ذلك قائلآ: ” بصراحة، لا أعرف من أين جاءت هذه الإشاعة مع أرسنال ” .

وتابع: ” بين عشية وضحاها، تلقيت رسائل من أصدقائي محتواها هل ستنضم إلى أرسنال؟ ” .

وأضاف: ” أقيم في برشلونة، وعن وجود تصالات مع أرسنال؟ لأكون صادقًا، لا أعرف إذا كان قد أجرى محادثات مع وكيل أعمالي ” .

واستكمل ” أومتيتي ” : ” أخبرته للتو أنني لا أهتم بما كان يحدث هذا الصيف، وأنه ليس من الضروري التحدث معي ” .

وانهي ” أومتيتي ” حديثه قائلآ : “ حلمي منذ طفولتي هو اللعب لبرشلونة، وكان الموسم الماضي هو الأصعب في حياتي المهنية، خاصة فيما يتعلق بالإصابات ” .