وزارة العمل تخفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية من الفلبين
أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة ” معروفه ” بهدف تسهيل وتنظيم إجراءات استقدام العمالة المنزلية وتوفير خدمة عالية المستوى للمواطنين والمقيمين في المملكة.
وأتاحت الوزارة هذه الخدمة من خلال بوابة مساند، حيث تُمكّن المستفيد من استقدام العاملة المنزلية من الفلبين بتكلفة ثابتة تقدّر بـ 8850 ريال (أقل بـ 50% من تكلفة الاستقدام المعتاد) ” غير شامل للقيمة المضافة ” وفي مدة زمنية محددة بـ 45 يوماً، شريطة اختيار اسم العاملة من قبل المواطن.
ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الحصول على تأشيرة عاملة فلبينية، وتدوين معلومات العاملة التي تشمل ” الاسم ورقم الجواز، ورقم التواصل مع العاملة ” .
وتم ربط هذه الخدمة بأفضل مكاتب الاستقدام المرخصة لاستلام ومعالجة الطلبات حيث يكون اختيار المكتب “مقدم الخدمة” تلقائياً من قبل النظام حسب المدينة المقيم بها المواطن.
يذكر أن هذه الخدمة محصورة فقط على ” بوابة مساند ” التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذي يتيح تصفح أكثر من 1000 مكتب وشركة للمقارنة بين أسعارها، إضافة إلى الاطلاع على معايير الأداء الخاصة بمقدمي الخِدْمات.
ويمكن للعملاء الاطلاع على تفاصيل هذه الخدمة عبر الرابط التالي: هنا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82132 ] نشر منذ 16 ساعة
ممتاز ..
zocor[ عدد التعليقات: 167 ] نشر منذ 15 ساعة
وكأنك يا بو زيد ما غزيت !!!
من المستفيد من النخفيض هذا ؟؟؟
من شهر طلبت شغالة من الفلبين ودفعت مبلغ 16800 ريال !!!!
والى الان لم تصل الشغاله !!!
والمكتب يعرض عليك صورهم وتاريخهم العملي وانا اختار مايناسب !
هل يشملني التخفيض ؟؟؟
(( الوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 7346 ] نشر منذ 14 ساعة
ايه هين
ايه هين
والله من ال🐇🐇🐇
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28508 ] نشر منذ 14 ساعة
وتدوين معلومات العاملة التي تشمل ” الاسم ورقم الجواز، ورقم التواصل مع العاملة ”
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طيب انا ما اعرف الخادمه ورقم جوازها ولا تلفونها
كيف ممكن الحصول عليها
ابو محمد[ عدد التعليقات: 483 ] نشر منذ 13 ساعة
هذه الخدمة موجودة من قديم وهي أقل سعرا من استقدام خادمة عن طريق المكتب. من يستفيدون من هذه الخدمة هم من يرغبون بإعادة استقدام خادمة سبق لها العمل لديهم وسلامتكم.
qlq[ عدد التعليقات: 5678 ] نشر منذ 13 ساعة
…
من يعتمد
ع الخدمة يتحمل مايجيه
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 599 ] نشر منذ 11 ساعة
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7277 ] نشر منذ 11 ساعة
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،فيما يخص العمالة والإستقدام وخاصة العاملات المنزلية،معاناة متجددة،يعني مكانك راوح..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7277 ] نشر منذ 11 ساعة
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،فيما يخص العمالة والإستقدام وخاصة العاملات المنزلية،معاناة متجددة،يعني مكانك راوح..
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 6 ساعات
مهاما قالت وزارة العمل لا تصدقونها تتذكرون عندما صرح وزير العمل عن العاملات الاندنوسيات وانه وقع اتفاقية مع وزير العمل الاندنوسي وخلال ثلاثة اشهر سوف يبدء الأستقدام من أندنوسيا وهذا الكلام قبل سنتين وفي ألأخير سمح استقدام الاندنوسيات لشركات التأجير والتي يمتلكها موظفي وزارة العمل القدامى والحاليين ويؤجرون العاملة الشهر ب٣٥٠٠ هذي وعود وزارة العمل التي لم تعمل شي لراحطة المواطن وللأسف الشديد بل لمنفعة البعض على حساب الكل ….. النقطة ألأهم وين يسوون عقود دون تصديقها من وزارة العمل الفلبينية ممثلة في مكتب العمال الفلبيني في المملكة (POLO ) الذي يبقى العقد فيها لمدة عشرين يوم وتعقيدات الفلبينيين في المكتب للمستقدم السعودي ولا همهم وزارة العمل السعودية ولا شروطها …….
اسمعو حكي وتصريحات وهزو روسكم وترى ماحولكم أحد …..