مدير عام التعليم في الحدود الشمالية يناقش التوسع في زيادة القبول في الروضات

رافع فريح(صدى):

أكد مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية الأستاذ عثمان بن إبراهيم العثمان في الاجتماع الخاص باللجنة الخاصة بمبادرة ” المكاسب السريعة ” الطفولة المبكرة , على ضرورة زيادة وحث أولياء الأمور على التسجيل في رياض الأطفال في الروضات المتاحة بدلاً من الاستمرار على قوائم الانتظار في روضات ممتلة ومناقشة التوسع في برنامج الطفولة المبكرة وتهيئة البيئة الجاذبة في المدارس المستهدفة .

وقال العثمان أن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الموجهة للتعليم يؤكد على زيادة النسبة المئوية للأطفال دون الخامسة الذين يمضون على مسار سليم من النمو في الصحة والتعلُّم والسلامة النفسية. وشدد العثمان أن تنمية الطفولة المبكرة توفر صلة ربط طبيعية بالأهداف الأخرى كذلك- بما فيها الحد من الفقر، والصحة والتغذية، والمساواة للنساء والفتيات، وإنهاء العنف.وشدد العثمان على أن تمكين جميع الأطفال الصغار من الحصول على خدمات ذات جودة تؤدي إلى تحسين مستوى صحتهم وتغذيتهم وقدرتهم على التعلُّم وسلامتهم العاطفية.

ووصف العثمان التوسع في فصول الطفولة المبكرة خيار استراتيجي مهم في وزارة التعليم وهو من المبادرات الهامة التي أطلقتها وزارة التعليم ضمن مبادراتها في خطتها الإستراتيجية المرتبطة في برنامج التحول الوطني 2020 والتي ترتبط ببرنامج جودة الحياة والذي لا غنى عنه لتطوير منظومة التعليم، وتحقيق نواتج تعلم أفضل لباقي مراحل التعليم، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأضاف العثمان ” في اجتماع لجنة الطفولة المبكرة ” أن هذه المبادرة تساهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات وتجويد مخرجات التعليم بما يتوافق مع اتجاهات الوزارة ومستهدفات برنامج جودة الحياة 2020

التي تركز على التوسع في مثل هذه المبادرات لما لها من أثر في الاستثمار في بناء العقول البشرية وتنمية المهارات الحياتية وغرس القيم في الناشئة و في تنمية مرحلة الطفولة المبكرة من خلال أنشطة التعليم المبكر والارتقاء بهم فكريا وحياتيا .