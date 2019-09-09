محاولة فاشلة لتهريب رموز نظام البشير إلي تركيا 

الخرطوم(صدى):

أصيب علي عثمان، النائب الأول السابق للرئيس المخلوع عمر البشير، بشبه غيبوبة نتيجة إضرابه عن الطعام في السجن، ونقل على إثرها في حراسة مشددة من سجن كوبر إلى مستشفى.

ومن جهتها، أوضحت السلطات السودانية أن ادعاء إصابة عثمان بحالة إعياء في السجن، ليتم إكمال مخطط كبير لهروبه على تركيا.

وتكونت حراسة عثمان من 16 جنديا وعدد 2 تاتشر من الدعم السريع بعدما دخل إلى المستشفى وعمل الفحوصات وأعطوه الأدوية اللازمة.

وخرج مع عثمان أربعة بدعوى الحركة داخل المستشفى، وقوات السجن تبعتهم قبل أن يباغتوهم بتخدير الباقيين في طقم الحراسة، وتحركوا بسرعة نحو سيارة مظللة لاندكروزر، باتجاه بوابة المستشفى، لكن اعترضتهم سيارات الدعم السريع وتم نقله فورا للسجن والطائرة التركية كانت منتظرة في المطار.