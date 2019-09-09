وظائف شاغرة في شركة ” STC “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الإتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف لحديثي التخرج بالمجال الإداري، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، من خلال (برنامج احتضان المواهب TIP)، بهدف استقطاب حديثي التخرج وتأهيلهم عبر دورات متقدمة وشهادات تدريبية مُعتمدة.

وأوضحت الشركة، أن الوظيفة الشاغرة هي: مُحلل موارد بشرية (Human Resources Analyst)؛ مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، لا يٌشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تتجاوز سنة، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين 2019/09/09م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب؛ بينما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: هنا