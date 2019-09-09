سياسية إماراتية تدعو لتعدد الزوجات للقضاء على العنوسة

أبوظبي(صدى):

أطلقت خولة عبد العزيز آل علي، المترشحة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عن إمارة الشارقة، دعوة لتعدد الزوجات من أجل القضاء على العنوسة في خضم برنامجها الانتخابي.

وتفصيلآ، قالت ” آل علي ” أنها ستقدم اقتراحات وحلولآ فعالة مع الجهات المعنية؛ لإيجاد الظروف المناسبة لزيادة وتكاثر الأسرة الإماراتية المستقرة اجتماعيًا وماليًا.

وأوضحت ” خولة ” أن الإناث في تزايد في المجتمع الإماراتي مقارنة بعدد الذكور، مشيرة إلى أنها تحدد 4 فئات وهي ” الفتيات العوانس والمطلقات بغير أبناء، والمطلقات بالأبناء، والأرامل بغير أبناء، والأرامل بأبناء ” .

كما أبانت أن جميعهم بحاجة إلى رعاية واهتمام وتسليط الضوء عليهم، مبينة أنها ستعمل على توفير البيئة المناسبة لهم لضمان تعدد الزوجات للقضاء على عنوسة الرجال والنساء.