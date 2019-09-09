سياسية إماراتية تدعو لتعدد الزوجات للقضاء على العنوسة
أطلقت خولة عبد العزيز آل علي، المترشحة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عن إمارة الشارقة، دعوة لتعدد الزوجات من أجل القضاء على العنوسة في خضم برنامجها الانتخابي.
وتفصيلآ، قالت ” آل علي ” أنها ستقدم اقتراحات وحلولآ فعالة مع الجهات المعنية؛ لإيجاد الظروف المناسبة لزيادة وتكاثر الأسرة الإماراتية المستقرة اجتماعيًا وماليًا.
وأوضحت ” خولة ” أن الإناث في تزايد في المجتمع الإماراتي مقارنة بعدد الذكور، مشيرة إلى أنها تحدد 4 فئات وهي ” الفتيات العوانس والمطلقات بغير أبناء، والمطلقات بالأبناء، والأرامل بغير أبناء، والأرامل بأبناء ” .
كما أبانت أن جميعهم بحاجة إلى رعاية واهتمام وتسليط الضوء عليهم، مبينة أنها ستعمل على توفير البيئة المناسبة لهم لضمان تعدد الزوجات للقضاء على عنوسة الرجال والنساء.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82132 ] نشر منذ 13 ساعة
طيب ..
عبدالله[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 12 ساعة
تعدد الزوجات على أن يعدل الزوج ولا يزيد عن أربعة زوجات حلال في الشرع الإسلامي.
لللل[ عدد التعليقات: 289 ] نشر منذ 11 ساعة
اوقفوا الدعاره في بلادكم بيصلح حالكم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28498 ] نشر منذ 10 ساعات
الفكره ممتازه جدا ولكن تحتاج لبعض الدعم من الحكومه ومن المجتمع
الزواج بثانيه يحتاج مهر و يحتاج سكن مستقل وليس كل واحد قادر على هذه الامور
لذا يجب تدخل الدوله ورجال الاعمال في دعم وانجاح الفكره للقضاء على العنوسه
بالتوفيق للجميع
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7277 ] نشر منذ 10 ساعات
جيد,,
خالد الديري[ عدد التعليقات: 264 ] نشر منذ 9 ساعات
الزواج ليس مشروع تفريخ
تربية الاطفال اهم من التعدد
فمن لاتكون عنده مقدره ماليه وعقليه وجسديه فاالافضل الايقبل على التعدد
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 3098 ] نشر منذ 7 ساعات
مؤكد ان الجنس الخشن يشكرك شكرا جزيلا على نظريتك اللي تودي ورى الشمس , للاسف فان الامر الذي لا ينتطح فيه عنزان ان الزواج بأكثر من واحدة في هذا الزمان الأغبر هو دعوة مفتوحة للفقر والعوز والجنون ولم يعد من قبيل الرفاهية وإثبات المراجل للكثيرين في هذا المجتمع الا اذا كانو الجنس الناعم سيتحملون متطلبات هذا الزواج من جيبهم الخاص عندها سيقال لكم على الرحب والسعة.
شئ آخر[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 40 دقيقة
ولم نرى من المعدد عدلا وقليل منهم يربي عياله او يفكر بمستقبلهم للاسف مايهمهم الا الجنس واغلب الي يفكرون بالتعدد للجنس لاهمه تربيه ولا مستقبل ولامسؤليه