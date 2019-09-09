طفلة سورية توجه رسالة مؤلمة وفاضحة لأردوغان 

أنقرة(صدى):

وجهت طفلة سورية هربت مع أسرتها إلى تركيا رسالة مؤلمة وفاضحة للنظام التركي بعد إعلانه طرد السوريين من تركيا في قرارات رسمية، ومن ناحية أخرى طمس الهوية العربية.

وقالت الطفلة السورية في الفيديو: ” الدولة التركية السلام عليكم.. إذا أردنا الحديث بالمنطق.. نحن الأطفال السوريون في المدارس التركية، نحن اليوم لا نعرف القراءة والكتابة باللغة العربية، فقط نجيد اللغة التركية قراءة وكتابة، لماذا تعلموننا اللغة التركية وتقولون لنا اذهبوا إلى سوريا كل يوم.. أنا ونصف مليون طفل سوري ما مصير مستقبلنا.. نحن مستقبلنا ضائع.. نحن نقول للدولة التركية مستقبلنا بين أيديكم. نحن لا نستطيع العودة إلى سوريا، فقط نريد منكم الأمان.. أنا إنسان “.

ويأتي الفيديو المؤلم للطفلة السورية بعد قرار السلطات التركية إغلاق المدارس السورية الخاصة، التي تدرس العربية في تركيا، واضطر نحو 650 ألف طالب سوري يتلقون تعليمهم هناك إلى الاعتماد على اللغة التركية كلغة رئيسية.

وأوضح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أن حديث الرئيس رجب طيب أردوغان عن فتح أبواب تركيا أمام أمام اللاجئين نحو أوروبا “ ليس تهديدًا أو مخادعة وإنما حقيقة ” .

ولفت أوقطاي: ” تركيا ليست حارسة لأي دولة ولا مستودع مهاجرين، وليست أيضًا بلدًا يدفع فاتورة الأزمات التي افتعلها الآخرون “.