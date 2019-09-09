بعد أزمة عقده مع برشلونة.. ميسي يفكر في الذهاب للدوري الأمريكي للمحترفين

طلال الغامدي(صدى):

كشفت صحيفة ” آس “ أن النجم ليونيل ميسي، يفكر في الذهاب إلى الدوري الأمريكي للمحترفين بعد مغادرة برشلونة.

وعن ذلك، قال الصحيفة في تقريرها: ” سينظر النجم الأرجنتيني في الانتقال إلى الولايات المتحدة بمجرد انتهاء وقته في برشلونة، على خُطى نجوم مثل زلاتان إبراهيموفيتش، وديفيد فيا، وديفيد بيكهام ” .

وكانن وسائل إعلامية قد كشفت عن إمكانه فسخ ” ميسي ” لعقده مع برشلونة في نهاية أي موسم، وأنه لن يكون مضطرًا للانتظار حتى صيف 2021 عندما سينتهي عقده الحالي مع النادي الكتالوني.