حركة بسيطة بأصابع اليد تنقذ فتاة من الخطف

بكين(صدى):

استخدمت فتاة صينية، أسلوبًا ذكيًّا لتطلب المساعدة أثناء احتجازها؛ حينما كان رجل غريب يرافق الفتاة في أحد المطارات، ولم تكن قادرة على الصراخ طلبًا للمساعدة؛ فأظهرت بيدها علامة تشبه كلمة ” OK ” باللغة الإنجليزية.

ولاحظ ذلك أحد العابرين، والذي شرع على الفور في الحديث مع الرجل، وسرعان ما أدرك هو وآخرون أنها محتجزة رغمًا عن إرادتها؛ ليتم لاحقًا لمّ شملها مع والديها؛ فهذه العلامة مفهومة على نطاق واسع في العالم كعلامة إيجابية بمعنى ” نعم “.

ولكن تحويل يدك بحيث تواجه كفك تمثل رسالة ذات مغزى في الصين؛ فلو تم ضغط إصبعين مع بعضهما ستبدو يدك أشبه برقم 110، وهو رقم هاتف الطوارئ للشرطة الصينية، ومن هنا فقد تَنَبّه أحد الركاب إلى أن الفتاة تطلب المساعدة.