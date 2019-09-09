فيديو ” مجزرة المسجدين ” بنيوزيلندا يثير أزمة بالمواقع الإلكترونية في استراليا

كانبرا(صدى):

وجهت أستراليا شركات الإنترنت بمنع الدخول إلى 8 مواقع ما زالت تعرض فيديو يصور الهجومين الداميين، اللذين وقعا على مسجدين في نيوزيلندا في مارس من العام الجاري.

وتفصيلآ، سارعت معظم المواقع الإلكترونية إلى حذف هذا الفيديو ولكن مفوضة السلامة الإلكترونية في أستراليا جولي انمان غرانت قالت أن هناك 8 مواقع محلية تجاهلت طلباتها بحذف هذا المحتوى.

وأضافت ” غرانت ” : ” لا يمكن أن نسمح باستخدام هذه المادة البشعة لتشجيع أو التحريض أو الإيعاز على القيام بمزيد من الأعمال الإرهابية ” .

وكان شخص مسلح ببنادق نصف آلية قد هاجم مسلمين، أثناء صلاة الجمعة في كرايست تشيرتش بالجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا في 15 مارس.

حيث قام المهاجم ببث الهجوم على الهواء على فيسبوك، وجرى مشاركة هذا الفيديو على نطاق واسع.