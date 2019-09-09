وظيفة إدارية شاغرة في مصرف الراجحي بحائل
كشف مصرف الراجحي عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توافر وظيفة إدارية شاغرة (للرجال)، للعمل بالمصرف بمدينة حائل، بمسمى (مُدير العلاقات).
واشترط المصرف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية،
وحصوله على درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية والتقنية، خبرة لا تقل عن سنتين، إجادة اللغة الإنجليزية.
وأبان أن التقديم بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2019/09/09م، من خلال الرابط التالي: هنا
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 599 ] نشر منذ 18 ساعة
قال الله تعالى
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