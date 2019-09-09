بالفيديو.. شكايتان جديدتان ضد الدكتورة خلود 

خالد الظفيري(صدى):

قام المحامي الكويتي، بشّار النصّار، بتحريك شكايتين جديدتين ضد الفاشينيستا الدكتورة خلود، على خلفية مخالفتها قانون تنظيم مهنة الطب، بالإضافة إلى استصدارها رخصة مستوصف خاص فاقد للشروط.

وأوضح النصار من خلال مقطع فيديو نشره عبر حساب مكتب المحاماة الخاص به على ” إنستجرام ” أن ” عقوبة ممارسة مهنة الطب دون ترخيص تصل إلى الحبس 3 أعوام “.

ولفت إلي أنه ” تقدم بشكايتين إداريتين ضد الدكتورة خلود، الأولى كانت إلى وكيل وزارة الصحة وطلب فيها تحريك الشكوى التأديبية ضد الفاشينيستا الكويتية لمخالفتها قانون تنظيم مهنة الطب، أما الشكوى الثانية فتقدم بها إلى مديرة إدارة التراخيص وطلب فيها وقف استصدار رخصة المستوصف الخاص بالدكتورة خلود وذلك لفقدانها شروطه “.

وقدم شكوى جزائية ضد الدكتور مؤمن سعد، كفاعل أصيل والدكتورة خيرية السالم صاحبة عيادة رويال كلينك كشريكة له بالجرم، والمفترض أنه يعمل تحت إشرافها وعلمها وكذلك مجموعة من المشاهير الذين أعلنوا عن الدكتور والعيادة.

وأبان بشّار النصّار، أنه سيستمر ومكتبه الخاص في شكواه وأنه لن يثنيه أي شيء في إحقاق الحق.