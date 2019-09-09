بالفيديو.. شكايتان جديدتان ضد الدكتورة خلود
قام المحامي الكويتي، بشّار النصّار، بتحريك شكايتين جديدتين ضد الفاشينيستا الدكتورة خلود، على خلفية مخالفتها قانون تنظيم مهنة الطب، بالإضافة إلى استصدارها رخصة مستوصف خاص فاقد للشروط.
وأوضح النصار من خلال مقطع فيديو نشره عبر حساب مكتب المحاماة الخاص به على ” إنستجرام ” أن ” عقوبة ممارسة مهنة الطب دون ترخيص تصل إلى الحبس 3 أعوام “.
ولفت إلي أنه ” تقدم بشكايتين إداريتين ضد الدكتورة خلود، الأولى كانت إلى وكيل وزارة الصحة وطلب فيها تحريك الشكوى التأديبية ضد الفاشينيستا الكويتية لمخالفتها قانون تنظيم مهنة الطب، أما الشكوى الثانية فتقدم بها إلى مديرة إدارة التراخيص وطلب فيها وقف استصدار رخصة المستوصف الخاص بالدكتورة خلود وذلك لفقدانها شروطه “.
وقدم شكوى جزائية ضد الدكتور مؤمن سعد، كفاعل أصيل والدكتورة خيرية السالم صاحبة عيادة رويال كلينك كشريكة له بالجرم، والمفترض أنه يعمل تحت إشرافها وعلمها وكذلك مجموعة من المشاهير الذين أعلنوا عن الدكتور والعيادة.
وأبان بشّار النصّار، أنه سيستمر ومكتبه الخاص في شكواه وأنه لن يثنيه أي شيء في إحقاق الحق.
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 599 ] نشر منذ 17 ساعة
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبدالله[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 16 ساعة
أنا أتكلم بشكل عام ولا أتكلم عن هذه الشكوى فالله تعالى أعلم بصاحب الحق فيها، ولكن بشكل عام أنا أحب وأحترم المحامي المسلم الذي يبادر في الوقوف في وجه كل من يخالف ( أو تخالف ) قوانين الدين الإسلامي والقوانين المعمول بها في أي بلد إسلامي ، فأسأل الله تعالى لهذه النوعية من المحامين كل خير في الدنيا والآخرة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28508 ] نشر منذ 14 ساعة
طيب ممتاز