إزالة الشعر الزائد في الوجه بوصفات طبيعية

أميرة خالد(صدى):

توجد خلطات طبيعية ستخلصك من مشكلة الشعر الزائد في الوجه، ومنها خلطة الكركم والحليب وهي 2 ملاعق من الكركم،

3 ملاعق من الحليب السائل؛ حيث يجب مزج المكونات، حتى تتحصلي على معجون طري.

طبقيه على الأماكن حيث ينمو الشعر في الوجه. اتركيه لمدة نصف ساعة حتى يجف، ثم اشطفي بالماء الدافئ. كرري هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع حتى تتخلصي من الزغب نهائيًا.

وهناك خلطة البصل والحبق، وتتكون من 2 حبات بصل، 10 ورقات حبق؛ فيجب مزج المكونات حتى تتحصلي على معجون طبقيه مباشرة على بشرتك لمدة 20 دقيقة. اشطفي بالماء الدافئ والصابون، وكرري هذه الوصفة لمدة 3 مرات في الأسبوع.

أما خلطة العسل وعصير الليمون، 2 ملاعق من العسل، وملعقة من عصير الليمون، من خلال مزج المكونات جيدًا. باستخدام قرص من القطن، افركي بشرتك بهذا المزيج واتركيه من 10 إلى 15 دقيقة. اشطفي بالماء الفاتر؛ بينما يجب عمل حمام بخاري قبل القيام بخلطات طبيعية لأنه يساعد على فتح مسام الجلد مما يسهل إزالة الشعر.