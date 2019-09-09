حقيقة وفاة الشقيري بنوبة قلبية في أحد مستشفيات جدة 

نايف السالم(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية خبر وفاة الإعلامي أحمد الشقيري بنوبة قلبية، والذي اتضح لاحقًا أنه مجرد إشاعة استدعت نفيًا من عائلته.

وقالت عائلة الإعلامي الشقيري إن كل ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام في هذا الشأن ليس له أساس من الصحة، مطالبا الجميع بالتحقق من الأخبار قبل تداولها.

يذكر أنه رواد التواصل تناقلوا إشاعة خبر وفاة ” الشقيري “ في أحد مستشفيات محافظة جدة إثر نوبة قلبية تعرض لها في مقر سكنه.