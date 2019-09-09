حقيقة وفاة الشقيري بنوبة قلبية في أحد مستشفيات جدة
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية خبر وفاة الإعلامي أحمد الشقيري بنوبة قلبية، والذي اتضح لاحقًا أنه مجرد إشاعة استدعت نفيًا من عائلته.
وقالت عائلة الإعلامي الشقيري إن كل ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام في هذا الشأن ليس له أساس من الصحة، مطالبا الجميع بالتحقق من الأخبار قبل تداولها.
يذكر أنه رواد التواصل تناقلوا إشاعة خبر وفاة ” الشقيري “ في أحد مستشفيات محافظة جدة إثر نوبة قلبية تعرض لها في مقر سكنه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82132 ] نشر منذ 18 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. ايش استفاد صاحب الإشاعه ..
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 599 ] نشر منذ 18 ساعة
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28509 ] نشر منذ 17 ساعة
رحمه الله حيا وميتا
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7277 ] نشر منذ 11 ساعة
الله
يكفيه
ويكفينا
ويكفيكم
المشاكل
والمصائب
والشرور
ماظهر
منها
وما
بطن..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7277 ] نشر منذ 11 ساعة
الله
يكفيه
ويكفينا
ويكفيكم
المشاكل
والمصائب
والشرور
ماظهر
منها
وما
بطن..