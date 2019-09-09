توفر وظائف شاغرة بشركة ” الحاج حسين علي ” وشركاه في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” الحاج حسين علي رضا ” وشركاه عن توفر وظائف شاغرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

* المسمى الوظيفي

– مُمثل مبيعات (Sales Representative) (العدد 3 وظائف).

* الشروط

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة فما فوق.

3- إجادة التحدث والكتابة باللغة العربية والإنجليزية.

4- الهندامه واللياقة.

5- القدرة على تحمل ضغط العمل والجمهور.

6- إجادة مهارة التفاوض مع العميل.

7- مقدر العمل باكثر من مهمه في وقت واحد.

8- القدرة على حسن التصرف في الأوقات الصعبة.

* المهام الوظيفية

1- الإلمام بنظام CRM و كيفية العمل عليه.

2- الإهتمام ببرنامج المبيعات وشرح مواصفات السيارات للعملاء.

3- شرح طرق التمويل المتوفرة للعملاء.

4- إتباع انظمة الشركة والالتزام بالاجراءات اللازمه لها.

5- الخبرة و المعرفة التامة بعالم السيارات و مواصفاتها.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2019/09/09، من خلال الرابط التالي: هنا