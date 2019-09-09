توفر وظائف شاغرة بشركة ” الحاج حسين علي ” وشركاه في الرياض
كشفت شركة ” الحاج حسين علي رضا ” وشركاه عن توفر وظائف شاغرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، وفقًا للمسميات والشروط التالية:
* المسمى الوظيفي
– مُمثل مبيعات (Sales Representative) (العدد 3 وظائف).
* الشروط
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة فما فوق.
3- إجادة التحدث والكتابة باللغة العربية والإنجليزية.
4- الهندامه واللياقة.
5- القدرة على تحمل ضغط العمل والجمهور.
6- إجادة مهارة التفاوض مع العميل.
7- مقدر العمل باكثر من مهمه في وقت واحد.
8- القدرة على حسن التصرف في الأوقات الصعبة.
* المهام الوظيفية
1- الإلمام بنظام CRM و كيفية العمل عليه.
2- الإهتمام ببرنامج المبيعات وشرح مواصفات السيارات للعملاء.
3- شرح طرق التمويل المتوفرة للعملاء.
4- إتباع انظمة الشركة والالتزام بالاجراءات اللازمه لها.
5- الخبرة و المعرفة التامة بعالم السيارات و مواصفاتها.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 2019/09/09، من خلال الرابط التالي: هنا
اترك تعليقاً