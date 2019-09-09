بالصور.. أخضر السهام يدشن مشاركته في كأس آسيا

محمد السعران(صدى):

تنطلق يوم غداً الثلاثاء بطولة كأس آسيـا للسهام “المرحلة الثـالثة” بمشاركة 115 رامياً من مختلف الدول الآسيوية في البطولة التي تحتضنهـا مدينة كلارك سيتي بالفلبين و تستمر حتى الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري .

و يشارك المنتخب السعـودي للسهام بالراميان “عبدالإله بن علي , تركي العتيبي” في منافسات القوس الأولمبي التي تنطلق غداً بالتصفيات الأولية فيما يترأس البعثة السعودية الأستاذ بندر بن محمد السفير رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام بجانب الأستاذ بكر التويجري المدير التنفيـذي للاتحاد ويشرف على الأخضر المدير الفني السيد “بول” كما يرافق البعثة الحكم الدولي عبدالله أبو شال الذي يشارك مع لجنة الحكام في البطولة

و كان الراميان العتيبي و بن علي قد خاضا التدريب الرسمي صباح اليوم الأثنين على الميدان التي ستقام عليه المنافسات فيما تواجد بكر التويجري في الاجتماع الفني لممثلي الدول المشاركة للتأكد من أهلية اللاعبين و البرنامج الزمني للمنافسات .