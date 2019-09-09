” العنزي ” يكشف حقيقة علاج السمنة باستخدام الأشعة التداخلية

عادل الحربي(صدى):

علق الدكتور نايف العنزي، المتحدث الرسمي ورئيس لجنة التواصل بالجمعية السعودية للسمنة استشاري جراحة السمنة؛ على ما تم تداوله عن علاج السمنة باستخدام الأشعة التداخلية كبديل عن التدخّل الجراحي.

وجاء ذلك بعد انتشار مقاطع تُشير لاكتشاف عِلم جديد في علاج السمنة بالولايات المتحدة الأمريكية، ونقله للمملكة وبدء العمل به.

ومن جانبه، قال الدكتور ” العنزي ” :” سابقاً كان يُستخدم هذا النوع من التدخلات لعلاج نزيف المعدة وتقليله، وبالنسبة للسمنة فلا يوجد أي دليل على نقص طويل الأجل في مستويات هرمون الجريلين بعد قسطرة الشريان الرئيس للمعدة بسبب الخبرة المحدودة ” .

وتابع: ” لا يوجد أي بيانات أو دراسات توضح الدور المحتمل للقسطرة في نزول الوزن، ولا يوجد أي تجربة سريرية للمتابعة طويلة الأجل بهذا الموضوع ” .

وأوضح ” العنزي ” أن المنطقة المذكورة التي سيتم حقن الصبغة وإغلاق الشريان فيها، لو رَغِب المريض بعدها أن يعمل تكميماً أو تحوير مسار أو أيّ عملية من العمليات المعترف فيها فلن يستطيع.

ويعود السبب في ذلك لأنها تُعد مانعاً قوياً لعدم التدخّل الجراحي؛ بسبب انعدام التروية للمعدة.

وأضاف: ” ليست بديلة للتدخلات الجراحية بأي حالٍ من الأحوال، وغير معتمدة، والتدخلات ما زالت للتجربة ولا تصح على جسم الإنسان ” .

وذكر أن إغلاق شريان رئيس للمعدة يعني عدم قدرة المريض على عمل عمليات تصحيحية مستقبلاً، وبعد انتهاء مفعول الإغلاق للشريان يتم تعرُّض المعدة فيما بعد للتقرّحات.