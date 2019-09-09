سفر 12 ألف مواطنة عبر منافذ المملكة دون موافقة ولي الأمر
سافرت 12123 مواطنة عبر منافذ المملكة المختلفة، منذ بدء تطبيق قرار السماح لمن تجاوزت أعمارهن 21 عاماً السفر دون موافقة ولي الأمر.
وتجدر الإشارة، إلى أنه صدر قرار يمنح المرأة السعودية الحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من ولي الأمر، حيث: ” يُمنَح جواز السفر لكلّ من يُقدّم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية ” .
لللل[ عدد التعليقات: 289 ] نشر منذ 9 ساعات
سمعت ان الفنادق في البحرين الشباب ما لقوا شاغر حتي البارات والمراقص
حقيقه انه انجاز عالمي
ابو حرب[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 9 ساعات
يرجعون حوامل
ابوفيصل[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 9 ساعات
مبروك صحيفة صدى اشوفكم مبسوطين
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28498 ] نشر منذ 9 ساعات
لا تضنو ضن السؤ بالنساء فما رأتيم احدهن في وضع مخل بالاداب العامه
والرديه رديه في بلادها ما يحتاج تسافر
زائر[ عدد التعليقات: 3473 ] نشر منذ 9 ساعات
ههههههههههههههههه ترى هذي الاحصائيات مسافرين مع اهلهم البحرين
عبدالله[ عدد التعليقات: 1269 ] نشر منذ 9 ساعات
يعني كل من سافرت الان صارت مارقه ومنحله؟
يا اخي لو واحده مسافره للعلاج و الدولة ما تطلب موافقة ولي الامر ، اذا ليش تجيبه اصلا.
اكيد راح تسافر دون تقديم موافقة ولي الامر حتى لو ولي امرها مرافق معها.
او طالبه مبتعثه ومعها زوجها، اكيد ما راح تقدم موافقة ولي الامر لانها غير مطلوبه.
هذول كلهم ليسوا منحلات ولا طالبات ملذات محرمه.
وبالمقابل، شوف الشباب في البحرين سرديحي مرديحي.
رااايق[ عدد التعليقات: 7264 ] نشر منذ 9 ساعات
سافرت 12123 مواطنة عبر منافذ المملكة المختلفة، منذ بدء تطبيق قرار السماح لمن تجاوزت أعمارهن 21 عاماً السفر ((( دون موافقة ولي الأمر) ))**!!!!!
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حسبنا الله ونعم الوكيل ****
.[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 9 ساعات
ابو حرب .
كلامك صح يرجعون حوال .
.[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 8 ساعات
فعلن يا ابو حرب ، لك حض من اسمك .
يعني قصدك كل اللي سافرو فاسدات ، كل بنات هالناس فاسدات يا ابو حرب!!!
لكن ما الومك .
فعلن صدق المثل اللي يقول (كلن يشوف الناس بعين طبعه).
واللبيب بالاشاره يفهم .
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2032 ] نشر منذ 8 ساعات
ياربي رحمتك 🙈😑 كل هذا بسبب البذخ والأموال الزائدة ، ألي قصدها من السفر شريف وتخاف الله فاالله يستر عليها أما ألي قصدها عكس فاالله لايستر عليها.
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 599 ] نشر منذ 8 ساعات
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
ابو خالد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 8 ساعات
ماشاء الله انجاز يدخلنا التاريخ من اوسع ابوابه
التميمي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 8 ساعات
وأمتنعت 12123 مليــــــووون مواطنة السفر عبر منافذ المملكة المختلفة، منذ بدء تطبيق قرار السماح لمن تجاوزت أعمارهن 21 عاماً السفر بدون موافقة ولي الأمر.
حسام الجهني[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 8 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الريان الرين بو شضو[ عدد التعليقات: 1765 ] نشر منذ 7 ساعات
اي مواطنه ومواطن سافرو لغرض غير العلاج … والدراسه
فاسده حتى انا مسافر وما عندي شغل او لغرض السياحه اعتبر نفسي فاسد ومسرف ومنحل وقليل حياء
ابو لما[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 4 ساعات
ااااي داير دا كلام عجيب….اااي ياام عصمان كل واحد قبل ينام يطبطب ع المدام ويقرا عليها لايصبح مايحصلها…الله يخارجنا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 483 ] نشر منذ 4 ساعات
يعني هروب الفتيات بدل أن يكون بطريقة غير رسمية أصبح رسميا وبقرار حكومي.
qlq[ عدد التعليقات: 5673 ] نشر منذ 4 ساعات
…
طيب من زمان يسافرون
ايش الجديد ….!
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2032 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا يتعليق 15 إلي يسافر وهو حاط الله بين عيونه وقصده سياحة ويستمتع مافيها شيئ لاتقعد تحرم على كيفك 😹😰 مهما كان الإنسان ألي يسافر وهو يخاف الله لو يشوف امرأة عارية أمامه ويغض بصره فهو إنسان صالح وهذا ينطبق على المرأة كذلك فكلا الجنسين له شهواته ونزواته ، انا قلت فوق بتعليقي السابق ألي قصده شريف وهو يخاف الله فاالله يستر عليه اما العكس فلا.
سلمان[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
ودي أصدق الرقم بس مرررره قويه
يهولون الرقم عشان يساء سمعت المرأة السعودية بس هيهاااات
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17964 ] نشر منذ 1 ساعة
لـ وين يا دنيا 💔😌!!
استغفر الله[ عدد التعليقات: 1014 ] نشر منذ 39 دقيقة
ابشروا انتم تسافروا ونحن بنسافر ومن يباقى في المملكة العزيز 😂😂😂 يمكن واحد يطلع ويقول انا 😂😂😂