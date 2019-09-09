سفر 12 ألف مواطنة عبر منافذ المملكة دون موافقة ولي الأمر

حمود العنزي(صدى):

سافرت 12123 مواطنة عبر منافذ المملكة المختلفة، منذ بدء تطبيق قرار السماح لمن تجاوزت أعمارهن 21 عاماً السفر دون موافقة ولي الأمر.

وتجدر الإشارة، إلى أنه صدر قرار يمنح المرأة السعودية الحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من ولي الأمر، حيث: ” يُمنَح جواز السفر لكلّ من يُقدّم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية ” .